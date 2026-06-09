El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto extraordinario para facilitar la movilidad y seguridad en la Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio. La medida prioriza el home office en dependencias federales y exhorta al sector privado.

Con el objetivo de evitar el colapso vial durante el Mundial 2026, el decreto instruye esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles para las servidoras y servidores públicos federales en la CDMX y zonas conurbadas, pues se busca garantizar la continuidad de funciones esenciales mientras se reduce la presencia física en oficinas, cumpliendo las siguientes claves escritas en el DOF:

Objeto y motivo del Decreto Extraordinario Suspensión de labores en dependencias gubernamentales Excepciones de Home Office para la continuidad del Estado Coordinación interinstitucional de seguridad y movilidad ara el Mundial 2026 en CDMX Vigencia temporal y obligatoriedad

Decreto publicado en el DOF para otorgar Home Office el 11 de junio por inicio del Mundial 2026 en CDMX (@DOF_SEGOB / X)

Objeto y motivo del Decreto Extraordinario del Home Office durante el Mundial 2026

El gobierno federal emitió un decreto en el DOF motivado por el impacto logístico, de movilidad y de seguridad que representa la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la CDMX. Por lo que busca coordinar de manera extraordinaria el funcionamiento del aparato gubernamental para mitigar el colapso vial y garantizar el orden.

Suspensión de labores en dependencias gubernamentales

Como medida principal para este próximo 11 de junio, se establece un esquema de suspensión de labores o flexibilización de horarios de trabajo presenciales para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal ubicadas en la Ciudad de México y zonas conurbadas, priorizando el trabajo a distancia, mejor conocido como home office.

Decretan suspensión de actividades en oficinas el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Excepciones de Home Office para la continuidad del Estado

El decreto establecido en el DOF para el Home Office el próximo 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 en CDMX, establece excepciones claras para áreas críticas como:

Salud

Seguridad nacional

Protección civil

Servicios estratégicos como: energía, agua, transporte

Actividades directamente ligadas a la organización del Mundial 2026

Coordinación interinstitucional de seguridad y movilidad para el Mundial 2026 en CDMX

En el decreto oficial para conceder el Home Office el próximo 11 de junio por el inicio del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en CDMX, se ordena coordinación entre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y el Gobierno de la CDMX para corredores de tránsito y operativos de seguridad.

También, en dicho decreto publicado en el DOF se revela que se suspenden clases el 11 de junio en escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior dependientes de la SEP en la capital.

No obstante, pese a que se colocó el decreto en el DOF el 11 de junio por las actividades del Mundial 2026, el sector privado es exhortado a aplicar Home Office para actividades no esenciales ese día.

Estadio Banorte (Especial)

Vigencia temporal y obligatoriedad

El decreto del Home Office por el Mundial 2026, entró en vigor el mismo 9 de junio de 2026 y tiene vigencia temporal limitada a los días críticos de la logística inaugural. Su cumplimiento es obligatorio para titulares de dependencias federales, sin requerir recursos adicionales al presupuesto.

Su observancia es obligatoria e inmediata para todos los titulares de las dependencias gubernamentales a partir de su publicación en el DOF.

Esta estrategia administrativa de otorgar el Home Office busca equilibrar la celebración del Mundial 2026 en CDMX con el día a día de los capitalinos, minimizando afectaciones y garantizando servicios públicos esenciales.