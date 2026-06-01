Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó este lunes que no habrán clases el jueves 11 de junio en la capital del país, con motivo de la inauguración del Mundial 2026, México vs Sudáfrica.

A 10 días del inicio del Mundial 2026, se hace el anunció de que las actividades escolares de educación básica y media superior en la CDMX, se suspenderán debido al partido de inauguración del Mundial 2026.

México vs Sudáfrica juegan el jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México, en la inauguración del Mundial 2026.

¿Por qué no habrá clases en la CDMX el 11 de junio?

México vs Sudáfrica serán las selecciones encargadas de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, conocido durante el torneo como Estadio Ciudad de México.

En ese sentido, la atención alrededor de la inauguración del Mundial se centrará en ese evento, programada para jugarse a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Al tratarse de un día hábil, y en función de agilizar la logística entorno al México vs Sudáfrica, se habría tomado la decisión de suspender las clases ese día en la CDMX.

La suspensión de clases en la CDMX solo será el día del México vs Sudáfrica

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, compartió la información de la suspensión de clases en la capital del país, por el México vs Sudáfrica, en el marco de la inauguración del centro internacional de prensa para el Mundial 2026.

La titular del Gobierno de la Ciudad de México aclaró que la suspensión de clases en la capital del país, solo está programada para el día de la inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio.

Cabe aclarar que la suspensión de clases por el México vs Sudáfrica, por el momento solo está confirmada en la Ciudad de México.