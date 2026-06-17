El gobierno de México emitió un decreto donde se estipulan las nuevas fechas en las que habrá home office y suspensión de clases con el fin de garantizar una buena movilidad por el Mundial 2026.

Las nuevas fechas estipuladas para el home office y suspensión de clases por el Mundial 2026 son las siguientes:

Miércoles 17 de junio (en CDMX a partir de las 15:00 horas)

Jueves 18 de junio (en Guadalajara)

Jueves 24 de junio (en CDMX)

Tras la aplicación de estas medidas el pasado 11 de junio durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las autoridades determinaron extenderlas a los siguientes encuentros que albergarán CDMX y Jalisco.

Fijan tres nuevas fechas para home office y suspensión de clases por Mundial 2026

Este martes 16 de junio se publicó un decreto de tres nuevas fechas en las que se implementarán esquemas de home office para algunos trabajadores y se suspenderán actividades escolares.

Las nuevas fechas con home office y suspensión de clases por el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

La suspensión de clases por el Mundial 2026 se aplicará bajo estas condiciones:

En escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos

Para el 17 de junio aplica para escuelas de CDMX en el turno vespertino

Para el 18 de junio aplica para escuelas de Guadalajara en toda la jornada

Para el 24 de junio aplica para escuelas de CDMX en toda la jornada

Por otra parte, el decreto estipula que el home office por el Mundial 2026 aplicará para los trabajadores de dependencias y entidades de la administración pública de CDMX y Guadalajara, en las mismas fechas y horarios que la suspensión de clases.

Sin embargo, el home office no aplicará para todos, pues el trabajo a distancia procederá siempre que el puesto permita realizar las actividades de manera remota y no se afecte la prestación de servicios públicos.

Los trabajadores que no podrán trabajar en esta modalidad son aquellos cuyas actividades requieran presencia física, especialmente en áreas consideradas estratégicas o esenciales, como:

Seguridad pública

Protección civil

Salud

Atención de emergencias

Operación de infraestructura crítica

Servicios indispensables para la población

Home office por el Mundial 2026 (Michelle Rojas)