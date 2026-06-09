El gobierno del Estado de México (Edomex) anunció la suspensión de clases para el próximo 11 de junio en todos los niveles educativos como parte de las medidas de movilidad por la inauguración del Mundial 2026.

Las autoridades educativas de Edomex señalaron que esta decisión es para facilitar los desplazamientos durante la jornada inaugural del Mundial 2026, pero las actividades se reanudarán el viernes 12 de junio.

Edomex anuncia suspensión de clases el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Edomex confirmó la suspensión de clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

Edomex suspende clases el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026 (SeducEdoMex)

Con este anuncio, el Edomex se une a la medida ya adoptada por la Ciudad de México (CDMX), donde también se han contemplado ajustes en actividades escolares y operativas debido al evento deportivo.

El llamado a un día sin clases en CDMX ha generado interés entre padres de familia y estudiantes, quienes buscan conocer el impacto de las disposiciones relacionadas con la apertura del torneo.

La administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez precisó que la suspensión será únicamente por esa fecha y que no representa una modificación permanente al calendario escolar vigente.

Cabe mencionar que la inauguración del Mundial 2026 se realizará este jueves a las 11:30 horas en el Estadio Banorte, mientras que el partido de apertura entre México y Sudáfrica iniciará a las 13:00 horas.