La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el día de la inauguración del Mundial 2026, se den garantías de movilidad para los trabajadores.

“Lo más importante es que sí se tiene que avanzar claramente en condiciones mejores de movilidad”. Gabriel Aguirre Marín, vicepresidente de Coparmex

El vicepresidente de Coparmex afirmó que la dinámica de varias empresas se adaptó al teletrabajo, como menciona el decreto, derivado de los años de pandemia.

Sin embargo, Coparmex también apuntó que la medida es “ajena a la realidad” ya que la Ciudad de México (CDMX) es una entidad de servicios, con actividades presenciales.

Coparmex pide garantías de movilidad para trabajadores en la inauguración del Mundial 2026

Ante decreto de home office, Coparmex señaló que el verdadero reto no es el teletrabajo, sino la movilidad para los trabajadores que no tienen dicha opción el día de la inauguración.

Coparmex pide garantías de movilidad para trabajadores en la inauguración del Mundial 2026 (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

En entrevista con Pamela Cerdeira, Gabriel Aguirre Marín, vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública de Coparmex, afirmó que el home office no es una medida extraordinaria.

Afirmó verdadero desafío para la inauguración del Mundial 2026 es tener garantías sobre las condiciones de movilidad, seguridad y certeza jurídica para los trabajadores.

El vicepresidente de Coparmex señaló que si bien la pandemia presentó la ruta para el teletrabajo, las características de la CDMX no permite la modalidad a todos los sectores.

Por lo que señaló que se debe avanzar en este sentido y mejorar las condiciones de la movilidad, que es el primer derecho a considerar en CDMX, sin ser rehenes de bloqueos.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la medida para el Mundial 2026 se hizo en consideración de garantizar el desplazamiento y disfrute de las vías públicas.

Coparmex señala medida para la inauguración del Mundial 2026 como “limitada”

Para MVS Noticias, Gabriel Aguirre Marín también señaló que la medida para la inauguración del Mundial 2026 también es limitada y alejada de la realidad en algunos sentidos.

El vicepresidente de Coparmex explicó que si bien el home office es entendible para ayudar a la movilidad en CDMX y varias empresas se han preparado para el 11 de junio.

La CDMX depende de actividades presenciales, ya que al menos el 80% de la riqueza se obtiene de restaurantes u hoteles, trabajadores que no tendrán teletrabajo.