México ya se alista para ser anfitrión de la fiesta más grande el futbol y nadie quiere perderse los más de 100 partidos de la justa, por lo que una de las preguntas más recurrentes durante la mañanera del pueblo del jueves 27 de noviembre de 2025 fue entorno a los días de asueto que tendrá el país durante el Mundial 2026.

“Estamos proponiendo eso; tiene que ver con un acuerdo con la Federación, las escuelas y la iniciativa privada. Yo creo que sí va a funcionar: todo el mundo quiere ver la inauguración del Mundial” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Durante La Mañanera, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, Pablo Lemús, gobernador de Jalisco, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, hablaron sobre los trabajos que se han realizado en las ciudades que serán sede del Mundial 2026.

Los mandatarios fueron cuestionados sobre los días de asueto que tendrá México durante el Mundial 2026. Los tres establecieron que ya se trabaja para tener espacios sin trabajo ni escuela para disfrutar a lo grande la inauguración del mundial así como otros eventos destacados.

El día de la inauguración del Mundial 2025 podría ser de asueto

El Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas al máximo escenario del futbol y para que todos disfruten del evento, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, señaló que están trabajando para que el día de la inauguración sea día de asueto.

“Estamos proponiendo eso; tiene que ver con un acuerdo con la Federación, las escuelas y la iniciativa privada. Yo creo que sí va a funcionar: todo el mundo quiere ver la inauguración del Mundial”, señaló Clara Brugada.

“Vamos por buen camino y pronto vamos a presentar, junto con los responsables de ese tema, la propuesta final. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la Ciudad”, puntualizó Brugada.

Nuevo León y Jalisco también tendrán días de asueto adicionales

Pablo Lemus y Samuel García señalaron que tanto en Jalisco como en Nuevo León se prevén días de asueto para el Mundial 2026; sin embargo, será hasta después del sorteo del mundial que se establezcan las fechas definitivas.

“Estamos previendo que los cuatro días en los que tengamos partidos sean días de asueto. Sin embargo, queremos medir todavía el anuncio en el sentido de los horarios”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

“En el caso de Nuevo León tenemos la fortuna de que el primer juego es sábado, el segundo en domingo y el tercero es miércoles. Ese día vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar; nos va a ayudar mucho con el tema del tráfico”, explicó Samuel García, gobernador de Nuevo León.

“Estamos viendo con el sector privado que, si no es inhábil, al menos sea home office o medio día, porque el juego es en la tarde. El cuarto juego cae en vacaciones. Entonces, en el caso de Nuevo León, para el tercer juego —que sí es miércoles— estamos previendo asueto y es muy probable que no haya jornada laboral”, apuntó García.