La Liga MX tendrá dos bajas de peso para el All-Star Game frente a la MLS, ya que no podrá contar con dos figuras importantes que se mantienen dentro del futbol mexicano.

Se trata de Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, y Keylor Navas, guardameta de Pumas, quienes no estarán disponibles para el partido de estrellas, por lo que el equipo mexicano perderá a dos de sus principales figuras para el encuentro.

¿Por qué Gilberto Mora y Keylor Navas se perderán el All-Star Game?

En el caso de Keylor Navas, su ausencia se debe a una lesión sufrida durante el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 frente a Toluca.

El experimentado arquero costarricense terminó con molestias físicas y, tras la evaluación médica, Pumas decidió que no realizara el viaje por precaución, con el objetivo de evitar una recaída y priorizar su recuperación para los próximos compromisos del torneo.

Por su parte, Xolos de Tijuana optó por mantener a Gilberto Mora trabajando con el primer equipo, pues el juvenil mexicano, una de las grandes revelaciones del futbol nacional y reciente participante en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, aprovechará estos días para continuar su proceso de adaptación y preparación con el conjunto fronterizo.

All-Star Game 2026: Liga MX anuncia a sus estrellas para el duelo contra la MLS. (Redacción SDPnoticias)

La decisión del club responde a la intención de seguir impulsando el desarrollo del mediocampista de 17 años, quien ha despertado el interés de distintos equipos europeos gracias a su rendimiento y proyección.

Chivas tampoco aprobó a sus jugadores para el All-Star Game

Chivas, fue otro de los equipos que no aprobó que sus jugadores formaran parte del All-Star Game en contra de la MLS, pues varias de sus jugadores no participarán con la Liga MX.

Armando “Hormiga” González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Bryan González y Richy Ledezma, no estarán presentes debido a la cercanía entre el All-Star Game y el duelo ante Puebla de la Jornada 3 de la Liga MX.