Edgar Chumacero, funcionario de la Secretaría del Bienestar en el estado de Puebla, se encuentra en el ojo público tras protagonizar una presunta infidelidad.

Esto luego de que Edgar Chumacero fuera captado en un video con la delegada de la misma dependencia, Natalia Suárez, cuando se encontraban juntos durante un concierto.

Pero, ¿quién es Edgar Chumacero? Esto sabemos acerca del funcionario del Bienestar en Puebla.

Edgar Chumacero, funcionario de Bienestar en Puebla (Edgar Chumacero / FB)

¿Quién es Edgar Chumacero? Funcionario de Bienestar en Puebla

Edgar Chumacero es un exatleta olímpico mexicano en el deporte de esgrima. Representó a México en los Juegos de Atenas 2004.

Esto lo ha aprovechado para fomentar el talento juvenil en el estado de Puebla.

¿Qué edad tiene Edgar Chumacero?

Edgar Chumacero nació el 7 de febrero de 1980, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Edgar Chumacero?

Actualmente Edgar Chumacero mantiene una relación sentimental con la modelo Sury Sosa.

Edgar Chumacero y Sury Sosa (Edgar Chumacero / FB)

¿Qué signo zodiacal es Edgar Chumacero?

Edgar Chumacero nació un 7 de febrero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Edgar Chumacero?

Edgar Chumacero tiene una hija menor.

Edgar Chumacero, funcionario de Bienestar en Puebla (Edgar Chumacero / FB)

¿Qué estudió Edgar Chumacero?

Edgar Chumacero cuenta con la Licenciatura en Comercio Exterior.

¿En qué ha trabajado Edgar Chumacero?

Cuenta con experiencia como director del Instituto Municipal del Deporte (INMUDEP) en Puebla, durante la administración de Blanca Alcalá de 2008 a 2011.

Edgar Chumacero se desempeña actualmente como coordinador General del Programa de Obra Comunitaria, adscrito a la Secretaría de Bienestar.