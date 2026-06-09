La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspenderá actividades el próximo jueves 11 de junio de 2026, por la inauguración del Mundial 2026.

Mediante un comunicado, la UNAM señaló que su decisión del día de asueto se debe al anuncio de diversos cierres viales en la Ciudad de México (CDMX), los cuales podrían afectar la movilidad de sus trabajadores.

UNAM confirma suspensión de actividades para el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

La UNAM confirmó que el jueves 11 de junio llevará a cabo la suspensión de actividades debido a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Con esta determinación buscan salvaguardar a su comunidad ante las complicaciones viales previstas para esa jornada que podrían entorpecer la movilidad en la CDMX debido a la cercanía con el punto en cuestión.

UNAM suspende actividades el 11 de junio por el Mundial 2026 (UNAM)

Dado que los ciclos escolares ya han concluido, la UNAM indicó una baja afluencia de estudiantes, lo que permite la suspensión de oficinas administrativas y de las escasas actividades académicas que aún continúan.

La UNAM puntualizó que este paro de labores es de carácter excepcional y se limitará exclusivamente al día del debut de México vs Sudáfrica por el Mundial 2026.

Tras este evento, la institución se preparará para sus vacaciones administrativas de verano, las cuales darán inicio el 3 de julio y concluirá el lunes 27 del mismo mes.