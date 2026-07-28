Julian Croonenberghs se volvió tendencia después de que Olivia Rodrigo fuera fotografiada con él en varias ocasiones, lo que prácticamente confirmó su romance.

Trabajó como analista en Goldman Sachs y actualmente forma parte de la firma internacional de inversión Hg.

¿Quién es Julian Croonenberghs?

Julian Croonenberghs es un ejecutivo financiero especializado en inversiones de capital privado.

En 2024 se incorporó a Hg, una firma internacional de inversión enfocada en empresas de software y tecnología, donde trabaja como Private Equity Associate en Nueva York.

Julian Croonenberghs (Firma Hg)

Además de su trayectoria profesional, entre 2018 y 2020 formó parte de la selección masculina de hockey sobre césped de Estados Unidos, desempeñándose como delantero y mediocampista.

También habla inglés, francés y neerlandés.

¿Cuántos años tiene Julian Croonenberghs?

De acuerdo con información publicada por diversos medios internacionales, Julian Croonenberghs tiene 26 años.

Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública su fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible confirmar el día y mes en que nació.

¿Quién es la novia de Julian Croonenberghs?

Julian Croonenberghs mantiene una relación con la cantante y actriz Olivia Rodrigo.

Los rumores comenzaron en junio de 2026, cuando ambos fueron vistos cenando en Brooklyn.

Posteriormente fueron fotografiados regresando juntos de un viaje a Islandia y, el 26 de julio, compartieron un picnic con muestras de cariño en un parque de Brooklyn.

Aunque ninguno ha emitido un comunicado oficial sobre su relación, las imágenes fueron interpretadas por la prensa internacional como la confirmación pública del romance.

Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Julian Croonenberghs?

Hasta el momento, no existe información pública verificable sobre la fecha exacta de nacimiento de Julian Croonenberghs, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Qué estudió Julian Croonenberghs?

Julian Croonenberghs estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (Applied Mathematics & Computer Science) en Brown University, una de las universidades que integran la Ivy League en Estados Unidos.

Durante su etapa universitaria también destacó como jugador de hockey sobre césped y combinó su formación académica con competencias deportivas de alto nivel.

¿En qué trabaja Julian Croonenberghs?

Actualmente, Julian Croonenberghs trabaja como asociado de capital privado (Private Equity Associate) en Hg, una firma internacional de inversión con operaciones en Nueva York y Londres.

Antes de incorporarse a Hg, trabajó como analista de banca de inversión en Goldman Sachs, donde formó parte del equipo especializado en instituciones financieras.

Su trabajo actual está relacionado con inversiones en empresas tecnológicas y de software.

¿Por qué Julian Croonenberghs es noticia? Se confirma relación con Olivia Rodrigo

Julian Croonenberghs se convirtió en tendencia después de que Olivia Rodrigo fuera fotografiada con él en varias ocasiones durante el verano de 2026.

Primero fueron vistos juntos en Brooklyn y en un aeropuerto tras regresar de Islandia.

Días después, ambos fueron captados durante un picnic en un parque de Nueva York, donde intercambiaron gestos de cariño, sonrisas y besos en las manos, imágenes que prácticamente confirmaron su relación sentimental.

La forma en que Julian Croonenberghs y Olivia Rodrigo se conocieron no ha sido confirmada oficialmente.

Sin embargo, algunos medios internacionales señalan que pudieron coincidir a través de Jade Croonenberghs, hermana de Julian, quien forma parte de círculos relacionados con la industria musical como DJ.

Esta versión permanece como una especulación y no ha sido confirmada por la pareja.