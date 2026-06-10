Ricardo Monreal informó que habrá ajustes en las actividades de los diputados, tras confirmar que harán home office en San Lázaro por la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, esta decisión se toma en congruencia con el decreto de la presidenta Sheinbaum.

Esto luego de que la titular del Ejecutivo nacional anunciara un decreto para suspender clases y realizar home office en la CDMX el próximo jueves 11 de junio por el partido inaugural del Mundial 2026.

México se prepara para ser el epicentro del futbol mundial. En congruencia con el decreto de la Presidenta @ClaudiaShein, la Cámara de @mx_Diputados otorgará facilidades administrativas para hacer trabajo a distancia, y los servicios esenciales se mantendrán. pic.twitter.com/tIfhlSPkUo — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 9, 2026

Diputados harán home office por inauguración del Mundial 2026

Mediante un video difundido en redes sociales, Ricardo Monreal dio a conocer que la Cámara de Diputados avaló llevar a cabo actividades vía home office el próximo jueves 11 de junio por el Mundial 2026.

Esta medida busca facilitar la integración de la comunidad parlamentaria a la fiesta del Mundial 2026, toda vez que será el Estadio Banorte en donde se lleve a cabo el primer partido de este evento.

Además, Monreal destacó la relevancia histórica de que México se convierta en sede de este torneo por tercera ocasión en la historia, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Así, el diputado federal instó a la población a sumarse al entusiasmo colectivo y a mantener un ambiente de armonía durante las festividades que darán comienzo formal al Mundial 2026 en la CDMX.

Ricardo Monreal recordó que actualmente no se realizan sesiones del Pleno, toda vez que únicamente se analizan los proyectos y propuestas que serán presentadas en la siguiente legislatura.

Por ello, destacó que es buen momento para otorgar facilidades administrativas por el Mundial 2026, además de que se alinea con el decreto enviado por la presidenta Sheinbaum.