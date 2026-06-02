El Poder Judicial de la Ciudad de México declaró inhábil el 11 de junio de 2026 debido a las afectaciones de movilidad previstas por la inauguración del Mundial 2026.

Mediante el acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, publicado en el Boletín Judicial No. 95, se determinó la suspensión de actividades ordinarias para garantizar el acceso oportuno a la justicia.

La decisión contempla la cancelación de audiencias y diligencias previamente programadas, mientras que los órganos jurisdiccionales deberán notificar nuevas fechas a las partes involucradas conforme a los procedimientos establecidos.

Poder Judicial ajusta operaciones por impacto logístico del Mundial 2026

La resolución se sustenta en estimaciones sobre congestión vial, restricciones de acceso y mayores tiempos de traslado derivados del arranque de la Copa Mundial 2026.

Con la declaratoria de día inhábil, quedarán suspendidos los plazos procesales y términos legales en materias ordinarias, otorgando certeza jurídica a litigantes y usuarios.

Poder Judicial (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Las autoridades señalaron que la medida busca proteger tanto a trabajadores como a ciudadanos que podrían enfrentar dificultades para llegar a juzgados y tribunales.

Pese al cierre general, continuarán operando guardias permanentes en áreas consideradas prioritarias, entre ellas las materias penal, familiar, laboral y de género.

El esquema especial contempla personal presencial respaldado por la Dirección General de Gestión Judicial y la Dirección General de Gestión Tecnológica durante la jornada.

Asimismo, todas las audiencias judiciales, comparecencias y actuaciones previstas para esa fecha deberán ser reprogramadas por cada órgano jurisdiccional correspondiente.

El Poder Judicial de la Ciudad de México destacó que la suspensión es excepcional y responde exclusivamente a la magnitud operativa y logística del Mundial 2026.