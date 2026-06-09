El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compartió que así como lo decretó la presidenta de México, en el estado no habrá clases por la inauguración del Mundial el 11 de junio de 2025.

Lemus también argumentó que las actividades del sector público con excepción de trabajadores que se requieren para mantener el orden en las vialidades y atención médicas están suspendidas.

Jalisco suspende clases y algunos trabajos públicos por inauguración del Mundial 2026

Respaldando lo dicho por Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco confirmó que él ya había firmado un decreto para suspender las clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial con sede en la CDMX.

Lemus explicó que así como las actividades escolares quedan suspendidas, también lo harán las actividades públicas que no sean indispensables para el orden público de Jalisco.

Es decir, Protección Civil, Bomberos y “todos los cuerpos” de Seguridad, sí desempeñarán sus labores con normalidad.

“Suspensión de actividades del sector público, exceptuando todos aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia (...) Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Por otra parte, el gobernador explicó que la suspensión de clases y de actividades públicas se deben a “mejorar la movilidad en la ciudad”.

Sin embargo, también subrayó el deseo del gobierno para que las familias disfruten de la inauguración del Mundial el 11 de junio.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

El anuncio en Jalisco se suma a las acciones que el gobierno de la CDMX también ha tomado sobre el día sin clases en la capital de México.

Ante actividades por la inauguración del Mundial, el gobierno de la CDMX también ha llamado a empresas a que en medida de lo posible den home office a sus trabajadores.