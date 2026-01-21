Ramiro López Elizalde es un médico neurocirujano mexicano con más de dos décadas de trayectoria en el sector salud, que actualmente se desempeña como Subsecretario de Políticas y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (SSA). Aquí te contamos de quién se trata.

¿Quién es Ramiro López Elizalde?

Ramiro López Elizalde es un médico y académico mexicano especializado en neurocirugía y actualmente se desempeña como Subsecretario de Políticas y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (SSA) de México, cargo desde el cual coordina políticas de salud pública, prevención, promoción de la salud y bienestar poblacional.

Además, en su puesto tiene la responsabilidad de diseñar y dirigir estrategias y programas para mejorar la salud de la población mexicana, incluyendo prevención de enfermedades, salud mental y control de adicciones.

¿Qué edad tiene Ramiro López Elizalde?

Ramiro López Elizalde nació el 29 de octubre de 1965 en Guadalajara, Jalisco, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Ramiro López Elizalde tiene esposa?

No hay información sobre su vida sentimental, pues López Elizalde mantiene su vida personal fuera del foco mediático.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (Ig: @ramirolopezelizalde)

¿Qué signo zodiacal es Ramiro López Elizalde?

Al haber nacido el 29 de octubre, Ramiro López es Escorpio, signo que se caracteriza por tener visión ganadora, leales y valientes.

¿Ramiro López Elizalde tiene hijos?

La vida personal de Ramiro López Elizalde es privada, por lo que se desconoce si es que tiene hijos o no.

¿Qué estudió Ramiro López Elizalde?

Ramiro López Elizalde es un médico cirujano por la Universidad de Guadalajara; además, cuenta con especializaciones en:

Urgencias médico-quirúrgicas

Neurocirugía y base del cráneo

Diplomados en gerencia de servicios de salud

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (Ig: @ramirolopezelizalde)

¿En qué ha trabajado Ramiro López Elizalde?

Ramiro López Elizalde se ha desempeñado en diversos cargos relacionados en la atención médica, carrera que ha relacionado con la vida pública en el país, ocupando cargos como: