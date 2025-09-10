Derivado de la explosión en Puente de La Concordia que se registró la tarde de este miércoles 10 de agosto, autoridades capitalinas cerraron estaciones del Metro y Trolebús en la CDMX.

Fue cerca las 14:30 horas de este miércoles 10 de septiembre que se registró la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del paradero de Santa Martha Acatitla.

Debido a lo ocurrido y como parte de las acciones de prevención, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ordenaron el cierre de estaciones del Metro y Trolebús en la CDMX.

Explosión en Puente de la Concordia (Tomada de video)

Explosión en Puente de La Concordia provoca cierre de estaciones del Metro y Trolebús en la CDMX

La tarde de este 10 de septiembre, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas explotó en el Puente de La Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX, provocando un fuerte incendio.

Por los trabajos de emergencia que se realizan para sofocar las llamas derivadas de la explosión en Puente de La Concordia, se ordenó el cierre de estaciones de Cablebús, Metro y Trolebús:

Metro Santa Martha Acatitla de la Línea A

Estación Santa Martha del Trolebús Elevado

Terminal de la Línea 2 del Cablebús

Cierran estación del Metro Santa Martha por explosión en Puente la Concordia (@MetroCDMX / X)

Al respecto, el Secretario de Movilidad capitalino, Héctor Ulises García Nieto, informó que para reforzar la seguridad y evitar afectaciones mayores, se instruyó la suspensión del servicio de transporte.

Por ello y mientras los servicios de emergencia realizan los trabajos de contención del fuego provocado por la explosión en Puente de La Concordia, se habilitó el servicio provisional de esta forma:

Servicio provisional en la línea 2 del Cablebús de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo

Servicio provisional en la Linea 10 del Trolebús de Constitución de 1917 - Acahualtepec y en la Línea 11 Chalco - Parque Tejones

En el caso particular de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el organismo resaltó que solo no se cuenta con servicio en la estación Santa Martha, pues el resto sí están abiertas.

Metro Santa Martha de la Línea A (Especial)

Explosión en Puente de La Concordia dejó al menos 18 heridos

Cerca de las 15:30 horas, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la CDMX, Myriam Urzúa, ofreció un balance preliminar sobre la explosión en Puente de La Concordia.

Desde el lugar de los hechos, la funcionaria capitalina destacó que los servicios de emergencia que trabajan en la zona, han contabilizado 18 heridos y se han descartado personas muertas.

De la misma forma, Myriam Urzúa expuso que por la explosión de la pipa que cargaba 49 mil 500 litros de gas, otros 18 autos y una motoneta resultaron afectados por la onda expansiva y el fuego.

El parte fue confirmado minutos más tarde por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien compartió un tuit sobre los hechos y agregó que los heridos ya fueron llevados a diversos hospitales.