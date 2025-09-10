Circulan videos que muestran el momento exacto de la explosión de pipa de gas en puente La Concordia, sobre calzada Ignacio Zaragoza, cerca de la estación Santa Marta del Metro CDMX.

#ÚltimaHora 🚨

Video del momento exacto en el que una pipa de la empresa Gas Silza explotó en el puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX#LaConcordia #GasSilza pic.twitter.com/BVzMGHiFYF — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 10, 2025

En uno de los videos que fue captado por un vehículo que circulaba por la zona de los hechos, se puede observar cómo la pipa va soltando gas, ya volcada, instantes previos a la explosión.

De la misma forma, en el clip que ya comienza a viralizarse, se puede observar que un microbús que circulaba se detuvo ante la fuga y una pasajera bajó de inmediato para intentar escapar

Videos muestran momento exacto de la explosión de la pipa de gas en puente La Concordia

Por medio de redes sociales se han difundido distintos videos en los que se muestra el momento exacto de la explosión de la pipa de gas en puente La Concordia ocurrida este miércoles 10 de septiembre.

En una de las grabaciones que más se ha viralizado, se pueden ver los instantes previos al estallido, pues se ve la intensa fuga, pero no se muestra la explosión pues la imagen se queda congelada.

No obstante, en otros videos que fueron captados por automovilistas que también circulaban en el mismo sitio, sí se puede ver el instante en el que se produjo el estallido en el puente La Concordia.

Momento exacto de la explosión tras la volcaldura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia #Iztapalapa #CDMX pic.twitter.com/lD2N0DN5hf — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) September 10, 2025

En dicho video, se logra observa la inmensa fuga de gas que cubrió la parte baja de la estructura y de un momento a otro se genera una gran bola de fuego acompañada de un fuerte estruendo.

A pesar de que la segunda grabación fue tomada desde las alturas del puente, se puede ver que las llamas llegaron hasta ese punto que se estima, sería de unos 15 metros.

Cabe destacar que autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han informado que la explosión de pipa de gas en puente La Concordia dejó un saldo preliminar de 18 heridos, pero ninguno muerto.

Nota en desarrollo. En breve más información.