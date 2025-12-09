Desde la Bolsa Mexicana de Valores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de dos nuevas líneas del Cablebús en CDMX.

El proyecto se llevará a cabo a través de un bono verde por 3 mil millones de pesos, cantidad que ha sido autorizada por la BMV y que cuenta con calificación AAA por Fitch y HR Ratings.

“El día de hoy se emitió el bono verde, es decir, un financiamiento hecho por distintos agentes económicos, empresas que creen en la ciudad” Clara Brugada

De acuerdo con Clara Brugada, el financiamiento confirma que la estrategia del fortalecimiento de la deuda subnacional, basada en criterios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia, ha sido reconocida por su buen manejo.

Así como deja claro que los proyectos verdes, como expandir el recorrido del cablebús, son necesarios para enfrentar el cambio climático y fomentar el desarrollo.

Por lo que se compromete a destinar cada peso del bono verde a la construcción de nuevas líneas del sistema de transporte por teleférico .

Esto ayudará a tener menos emisiones contaminante, un aire más limpio y, por tanto, menos contaminación.

Hoy se emitió el Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores y cada peso respaldará proyectos sustentables como el Cablebús. Esta emisión demuestra la confianza de las y los inversionistas en nuestra ciudad y nos impulsa a seguir trabajando juntos para garantizar el bienestar de… pic.twitter.com/XqKijpm2Er — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 9, 2025

Al respecto, Marcos Martínez Gavica, presidente de la BMV, recordó que CDMX fue pionera en emitir bonos verdes desde 2016, instrumento que impulsa y fortalece proyectos con beneficios ambientales y sociales.

Bono verde será destinado al financiamiento de dos nuevas líneas del Cablebús en CDMX

En 2026, el Gobierno de la Ciudad de México iniciará la construcción de dos nuevas líneas del Cablebús, mismas que estarán financiadas con el bono verde en el que participan inversionistas como:

Banobras

GNP Seguros

Banamex

Afores

Aseguradoras

El financiamiento a una tasa fija y con plazo de 10 años, hará posible la creación de las nuevas Líneas 5 y 6 del Cablebús, que correrán de Álvaro Obregón a Magdalena Contreras y de Milpa Alta a Tláhuac.