Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) identificó a la empresa responsable de la pipa que explotó en La Concordia la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Fue al ofrecer un nuevo balance sobre la explosión ocurrido en la alcaldía Iztapalapa que Clara Brugada dijo que en las investigaciones se pudo identificar a la empresa responsable de la pipa.

Al respecto, la jefa de gobierno de la CDMX destacó que el vehículo es propiedad de la empresa Silza, de la que detalló, es una subsidiaria del Grupo Tomza.

De la misma forma, Clara Brugada apuntó que ya se estableció comunicación con la empresa responsable de la unidad que explotó en La Concordia, pero no ofreció más detalles sobre el tema.

Cabe destacar que previamente se logró identificar que el dueño de Gas Silza, compañía dedicada a la distribución y almacenamiento del Gas Licuado de Petróleo es Tomás Zaragoza Ito.

Pipa que explotó en La Concordia (Cuartoscuro)

Nota en desarrollo. En breve más información.