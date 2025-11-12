Juan Manzo, confirmó de acuerdo con lo que ha visto, que Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, tiene el protocolo de seguridad federal que sería conformado cien por ciento por la Guardia Nacional.

De esta manera, se eliminaría el esquema anterior que incluía a policías municipales que llevaba Carlos Manzo y cuya cabeza sigue siendo un general de apellido Nieto, contó a Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

“Tiene el esquema federal, al parecer, es lo que pude percibir, hay otro personal que la está acompañando, diferente al que estaba acompañando a Carlos” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

Revelan que Grecia Quiroz recibe protección federal, a diferencia de Carlos Manzo (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Hermano de Carlos Manzo revela que escolta municipal no tenía un protocolo estricto

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo y cuñado de Grecia Quiroz, reveló que no se estaba llevando a cabo un protocolo estricto respectó a la seguridad de su hermano por parte de los policías locales.

Ello responde a que a Carlos Manzo no le gustaba que los guardias estuvieran tan cerca y lo cual comprobó visualmente.

“Había el cometario de que no le gustaba tener cerca a alguno de ellos, sino mas relajado… en su momento también debió haberse reportado que no se estaba aplicando un protocolo estricto de seguridad… es una falla generalizada… no es cómodo, los escoltas prácticamente vivían con él… su seguridad personal, podría decir que no era la mejor por lo que yo pude observar, desconozco realmente las indicaciones (de Carlos Manzo)” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

Así lo dijo Lugo de que el general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional no falló y que si hubiera aceptado la ayuda al cien por ciento su protección se habría elevado.

Sedena asegura que su protocolo no falló y responsabiliza a Carlos Manzo de no aceptar seguridad a su cargo

Cabe Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró el 11 de noviembre que la Guardia Nacional no falló en su protocolo de protección a Carlos Manzo.

El general dejó ver que quienes fallaron fueron sus escoltas más cercanos, seleccionados por el propio presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Ricardo Trevilla dijo que la Guardia Nacional está preparada para proteger a funcionarios y que si Carlos Manzo hubiera aceptado la protección directa su nivel de seguridad habría incrementado.