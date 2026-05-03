Spirit Airlines anuncia el cese de sus operaciones; así afecta a México la decisión de la aerolínea.

El alza de combustible por la guerra de Estados Unidos con Irán, ha provocado el quiebre de la compañía Spirit Airlines.

Spirit Airlines anuncia cese de operaciones; así afecta a México

Mediante un comunicado, la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines confirmó el cese de sus operaciones globales “con efecto inmediato.”

Spirit Airlines explicó que su servicio al cliente ya no está disponible y que ante tal situación realizará el reembolso a sus clientes en vuelos comprados con tarjeta de crédito o débito.

“Con gran pesar, Spirit Airlines ha comenzado a cesar sus operaciones globales con efecto inmediato. Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible. Si bien no podemos ayudarle a reservar su vuelo con otra aerolínea, procesaremos automáticamente los reembolsos de los vuelos comprados a través de Spirit con tarjeta de crédito o débito al método de pago original. Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir sirviendo a nuestros clientes durante muchos años más.” Comunicado Spirit Airlines

La aerolínea Spirit Airlines venía arrastrando una crisis, que terminó por estallar debido al alza del precio del combustible por la guerra en Irán.

Spirit Airlines anuncia cese de operaciones: así afecta a México (@spiritairlines / Instagram)

Con el cese de sus operaciones, Spirit Airlines no solo afecta a su mercado de los Estados Unidos, donde había logrado convertirse en una gran opción por sus bajos costos en los vuelos.

También impacta a México, ya que la compañía operaba vuelos hacia:

Cancún

Los Cabos

Puerto Vallarta

Ante la decisión que tomó Spirit Airlines sobre el cese de sus operaciones, los pasajeros que tenían boletos han quedado varados para el mes de mayo.

Reportes indican que Spirit Airlines contaba, del 1 al 15 de mayo, con 4 mil 119 vuelos nacionales, con una oferta de 809 mil 638 plazas.

El anuncio de Spirit Airlines provocó la oferta de taritas de rescate y ampliación de rutas por parte de aerolíneas como:

JetBlue AirWays

Frontier Airlines

American Airlines

United Airlines

Southwest Airlines