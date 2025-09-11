Mediante sus redes sociales, la alcaldía Benito Juárez pidió el apoyo de la ciudadanía para Ali Yael Ramírez Arana, víctima de la explosión en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.

La tragedia que dejó varias personas heridas tuvo lugar este 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas se volcó cerca de la estación del Metro Santa Martha de la línea A.

En consecuencia, decenas de familias están en búsqueda de sus queridos por la explosión en la Concordia; en caso de conocer a familiares de Ali Yael Ramírez Arana, favor de contactar con la alcaldía Benito Juárez.

Ali Yael será traslado a Hospital de Xochimilco, informa alcaldía Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez informó que Ali Yael Ramírez Arana, de 15 años de edad, fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil con número 360.

Ali Yael Ramírez Arana será remitido al Instituto Nacional de Rehabilitación, en Xochimilco, tras la explosión en La Concordia, en Iztapalapa.

Por favor compartan para que sus familiares acudan al hospital. Alcaldia Benito Juarez