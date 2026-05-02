El mundo del deporte motor está de luto, ya que Alex Zanardi, expiloto italiano de la Fórmula 1 y figura emblemática del automovilismo internacional, ha fallecido a los 59 años de edad, dejando un legado que trasciende las pistas y se instala en la historia como símbolo de lucha, superación y grandeza.

Alex Zanardi, quien brilló en la Fórmula 1 durante la década de los 90, es recordado no solo por su paso en la máxima categoría, sino también por su éxito en la CART, donde conquistó dos campeonatos consecutivos en 1997 y 1998.

Alex Zanardi tuvo un fuerte accidente durante su carrera

La historia de Alex Zanardi dio un giro dramático en 2001, cuando sufrió un grave accidente en el circuito de Lausitzring, en Alemania, que le provocó la amputación de ambas piernas. Lejos de retirarse de la vida deportiva, Zanardi se convirtió en un ejemplo de resiliencia al reinventarse como atleta paralímpico.

En el paraciclismo, Alex Zanardi alcanzó la gloria al conquistar múltiples medallas en los Juegos Paralímpicos, incluyendo preseas doradas en Londres 2012 y Río 2016.

Muere Alex Zanardi, expiloto y leyenda de la Fórmula 1. (Fernando Bustamante / AP)

Alex Zanardi demostró que no existen límites

Más allá de sus logros deportivos, Alex Zanardi será recordado por su carisma, su actitud positiva y su inquebrantable voluntad ante la adversidad. Su historia es una lección de vida que demuestra que los límites muchas veces existen solo en la mente.

Con la partida de Alex Zanardi, el automovilismo pierde a una de sus figuras más queridas, pero su legado permanecerá intacto en cada curva, en cada pista y en cada historia de superación que inspire en el futuro.