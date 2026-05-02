Hoy sábado 2 de mayo, la cantante italiana Laura Pausini está de regreso a México para presentarse en concierto en la Arena CDMX.

Por lo que prepárate y no te pierdas de nada con horario y hora en la que termina el concierto de Laura Pausini en la Arena CDMX; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canción: Aproximada 30 temas en vivo

Duración: De estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Laura Pausini, cantante. (Chris Pizzello / Invision/AP)

Yo Canto World Tour 2026 de Laura Pausini en la Arena CDMX

Laura Pausini llega a la Arena CDMX con su gira de conciertos Yo Canto World Tour 2026 este 2 de mayo con lo mejor de su música.

Por lo que ya tiene todo lo necesario para disfrutar del concierto de Laura Pausini en la Arena CDMX.

La Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.