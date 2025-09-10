El oriente de la Ciudad de México (CDMX) fue escenario una de las imágenes más dolorosas; el rescate de un bebé de aproximadamente dos años y su mamá, quienes caminan en resguardo de un policía.

El bebé y su mamá fueron alcanzados por la explosión de una pipa gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

La imagen muestra a un elemento de la policía cargando al bebé en búsqueda de ayuda, mientras que junto a él camina por sus propios medios la mamá con quemaduras de gravedad en prácticamente todo su cuerpo.

Mamá protegió con su cuerpo a bebé en medio de explosión de pipa en Puente La Concordia

La explosión de una pipa en el Puente La Concordia dejó varías imágenes de dolor y solidaridad, una de ellas fue el rescate de un bebé y su mamá, ambos con quemaduras, que fueron alcanzados por el fuego.

Pese a la gravedad de sus quemaduras, la mujer camina por sus propios medios junto a un policía que sostiene al bebé de dos años , quien se mira con heridas en parte de sus pies y manos.

La imagen generó revuelo rápidamente en redes sociales, pues se trata de una madre que al parecer protegió con todo su cuerpo a su pequeño para evitarle heridas mayores.

Al momento se desconoce el estado de salud de ambos. No obstante, de acuerdo con Clara Brugada, los 57 heridos ya se encuentran recibiendo atención médica por la explosión en el Puente de Concordia.

Explosión de pipa en Puente La Concordia deja rescate de bebé y mamá en imágenes (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Más bebés fueron afectados por explosión de pipa en Puente La Concordia; no se reportan personas muertas

La triste escena de un bebé y su mamá con quemaduras no fue un caso aislado, pues otros bebés también fueron afectados por la explosión de pipa en el Puente La Concordia.

Listas que dan cuenta de los heridos, informan que un bebé de aproximadamente 6 meses permanece recibiendo atención médica en el Hospital General de Zona No. 53.

Giovanna, un menor de aproximadante 12 años, también se encuentra en el Hospital General de Zona No. 53.

Al momento se informa sobre 57 personas heridas. Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la CDMX, Myriam Urzúa, ha descartado personas muertas.