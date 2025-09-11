Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, presentó un informe sobre la explosión de pipa en La Concordia y la salud del chofer que ya fue identificado.

El equipo de la jefa de Gobierno de CDMX fue el encargado de brindar los detalles del estado actual del conductor.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de CDMX, comunicó que el chofer fue trasladado primeramente a un hospital del Estado de México.

No obstante, debido a que permanece en calidad de grave, volvió a ser trasladado y actualmente se encuentra hospitalizado en el hospital Magdalena de las Salinas en CDMX.

Pipa que explotó en La Concordia (Cuartoscuro)

Nota en desarrollo. En breve más información...