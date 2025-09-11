La explosión de una pipa Puente de La Concordia de la Ciudad de México (CDMX) dejó 57 heridos, quienes han sido trasladados a centros hospitalarios para tratar sus lesiones, la mayoría quemaduras.

De acuerdo con la información, previo a la explosión en Santa Marta y Puente de La Concordia, la pipa de gas LP sufrió una volcadura, lo que provocó el estallido y el incendio que dejó al menos 57 heridos.

Ante esta tragedia sobre la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia, ha surgido la duda sobre quién regula la circulación de pipas de gas; te damos los detalles.

Explosión en Puente de la Concordia provoca cierres viales en el oriente de la CDMX (Tomada de video)

¿Quién regula la circulación de pipas de gas? Esto se sabe tras explosión en Puente de La Concordia en CDMX

La circulación de pipas de gas LP, como la que explotó este miércoles 10 de septiembre en Santa Marta y Puente de La Concordia, es regulada por varias dependencias y órganos desconcentrados.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) se encargaría de supervisar la operación de las pipas de gas LP para garantizar la proyección del medio ambiente

Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encarga de regular la expedición de licencias tipo E para operadores de pipas de gas LP, pues serían materiales peligrosos

Comisión Nacional de Energía sería la encargada de otorgar los permisos para el almacenamiento, comercialización y distribución de gas LP tras la extinción de la Comisión Reguladora de Energía

Pipas de gas (Cortesía)

Explosión de pipa en Puente de La Concordia: requisitos para su circulación

La regulación de pipas de gas LP debe de ser exhaustiva, pues se maneja un material peligroso que puede ocasionar tragedias como la de hoy en Santa Marta y Puente de La Concordia.

Para que una pipa de gas LP pueda circular debe cumplir con una serie de requisitos, que se enlistan a continuación:

Permiso de operación otorgado por la Comisión Nacional de Energía

Licencia Federal de Conductor (Modalidad E)

Seguro de operación emitido por las autoridades

El operador debe tener Constancia de Aptitud Psicofísica

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha revelado la razón por la que la pipa de gas sufrió una volcadura en la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de La Concordia.