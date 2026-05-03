Mamá de Carlos Emilio pide justicia a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa, a casi siete meses de la desaparición de su hijo en un antro de Mazatlán.

Brenda Valenzuela, denuncia la falta de resultados en la búsqueda de su hijo, Carlos Emilio, quien fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos.

Mamá de Carlos Emilio le exige a Yeraldine Bonilla justicia por la desaparición de su hijo

Tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, madre de Carlos Emilio exige justicia a Yeraldine Bonilla y le pide que se aclare la desaparición de su hijo.

A través de sus redes sociales Brenda Valenzuela Gil le recordó a Yeraldine Bonilla la responsabilidad que tiene por la crisis de desapariciones que azotan el estado de Sinaloa.

Mamá de Carlos Emilio pide justicia para su hijo a la nueva gobernadora interina (Captura de pantalla)

Brenda Valenzuela Gil cuestionó que a casi siete meses de la desaparición de su hijo, no hay ningún resultado de la investigación.

“Un estado donde las madres buscan con sus propias manos. Donde la tierra responde más que las instituciones. Donde el silencio institucional pesa más que la verdad” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

La mamá de Carlos Emilio pidió que se investigue el caso y que se llame a rendir cuentas a todas las personas relacionadas en el entorno donde ocurrió la desaparición.

“Mi hijo desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, dentro del bar Terraza Valentinos, propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas. Dentro de un entorno vinculado al poder” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

Brenda Valenzuela Gil planteó que el caso de su hijo es un claro cruce entre poder, desaparición y falta de resultados.

“A días de cumplirse siete meses, la realidad es contundente: No hay resultados. No hay respuestas. No hay a Carlos Emilio. Y en ese cruce —poder, desaparición y ausencia de resultados—lo que queda ya no es duda” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

Mamá de Carlos Emilio le pide a Yeraldine Bonilla garantizar una investigación sin límites

Brenda Valenzuela Gil pidió que se garantice una investigación sin límites ni protecciones para dar con los responsables de la desaparición de su hijo.

“Que llame a rendir cuentas a todos los actores relacionados con ese entorno, incluido quien es identificado públicamente como ‘Pity’. Que garantice una investigación sin límites, sin protección y sin intereses” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

Añadió que la Fiscalía estatal requiere una reingeniería profunda, ante señalamientos hacia funcionarios clave y la falta de resultados.

“Y que, frente a la gravedad de esta crisis, se asuma también lo que es evidente: la Fiscalía del estado requiere una reingeniería profunda. Un replanteamiento real de su funcionamiento, de sus procesos y de sus responsables” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

La mamá de Carlos Emilio destacó que la desaparición de su hijo es solo un caso de muchos que siguen sin esclarecerse en Sinaloa.

“El problema no es el tiempo. Es el sistema. No hablo solo por mi hijo. Hablo por los hijos de muchas familias que han sido víctimas de violencia, de indiferencia, y de una estructura que ha permitido que lugares de esparcimiento se conviertan en puntos de desaparición” Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio

Por lo que pidió a la nueva gobernadora interina romper con el silencio, la omisión y la continuidad de prácticas que impiden la justicia.

Destacó que queda en sus manos la responsabilidad de decidir entre la verdad o el encubrimiento.