Hoy se reportó una explosión en Santa Marta y Puente de La Concordia, en Ciudad de México (CDMX), lo que provocó un gran incendio; a continuación te damos la lista de heridos y los detalles del caso.

Este miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas explotó sobre la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia y de la estación del Metro Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa.

La explosión de una pipa de gas en Santa Marta y Puente de La Concordia dejó varios heridos y, afortunadamente, hasta el momento no se ha reportado ningún descenso debido a este grave accidente.

Lista de heridos de la explosión en Santa Marta y Puente de La Concordia en CDMX

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, acudió al lugar de la explosión en el Puente de La Concordia para coordinar a los equipos de emergencia.

Desde el lugar de los hechos, la secretaria Myriam Urzúa informó que, hasta el momento, se han reportado 18 personas heridas, 18 vehículos y una motoneta afectada por la explosión.

Según los informes preliminares, los 18 heridos fueron trasladados con urgencia a hospitales cercanos con lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado; afortunadamente, no se reportan muertos.

Noticia en desarrollo...