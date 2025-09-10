Alrededor de las 15:00 horas de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró una explosión en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, situación que provoca cierres viales en el oriente de la Ciudad de México (CDMX).

En el lugar, cerca del Metro Santa Martha de la Línea A, ya realizan labores de vialidad Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para permitir el paso a los servicios de emergencia, Bomberos y unidades Médicas.

Se reporta que la explosión en el Puente de la Concordia se derivó por un incendio de dos pipas que transportaban gas, dejando varios vehículos dañados sobre la calzada Ignacio Zaragoza.

Aunque no se reportan cifras oficiales de heridos, videos que circulan en redes sociales evidencian la presencia de personas con quemaduras de tercer grado.

Explosión en Puente de la Concordia provoca cierres viales en el oriente de la CDMX (Tomada de video)

Se reportan 18 personas heridas por explosión en Puente de la Concordia

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informo que de manera preliminar se registran 18 personas lesionadas por quemaduras, derivado del incendio en el Puente de la Concordia.

Las personas fueron llevadas a centros hospitalarios, cinco de ellos fueron trasladados en Cóndores de la SSC para su atención inmediata.

“Pedimos permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no acercarse a la zona, pues se encuentra cerrada al tránsito vehicular”, sostuvo.

De manera extraoficial, se informa que entre los heridos habría menores de edad.

Caos en el oriente de la CDMX por explosión en el Puente de la Concordia; combi y autos fueron alcanzados por las llamas

En redes sociales se viralizaron varías imágenes y videos que muestran la enorme columna de humo y fuego por la explosión de dos pipas de gas en el Puente de la Concordia, cerca del Metro Santa Martha de la Línea A.

Personas que se encontraban cerca del lugar intentaron alejarse lo más posible de la escena, mientras que otros testigos comenzaron a ayudar a los heridos, algunos de ellos con quemaduras de tercer y segundo grado.

Se reporta que algunas de las víctimas se desplazaban a bordo de una unidad de transporte público combi, la cual fue alcanzada por las llamas de la pipa de gas. Otros más viajaban a bordo de motos.

Las imágenes evidencian que al menos dos automóviles fueron consumidos por el fuego, mientras que los servicios de emergencia aún trabajan para evitar la explosión de una tercera pipa.

Explosión en Puente de la Concordia provoca estos cierres viales en el oriente de la CDMX

Al momento, se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

De igual forma, se mantienen cerrada la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres.

