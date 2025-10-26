El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, nombró a Yeraldine Bonilla como la nueva secretaria de Gobierno de Sinaloa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto en el estado.

“Ser la primera mujer en la historia de nuestro estado en encabezar este cargo representa un compromiso que habremos de sacar adelante”, dijo Yeraldine Bonilla luego de su nombramiento.

Asimismo, Yeraldine Bonilla señaló que su línea de trabajo seguirá los principios del gobernador Rubén Rocha, enfocados en el bienestar y el desarrollo de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla (Especial)

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

Yeraldine Bonilla Valverde es la nueva Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, anteriormente se desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Durante su paso como presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla destacó por impulsar iniciativas relacionadas a la seguridad, justicia social y programas de bienestar en Sinaloa.

De igual manera, participó en comisiones como:

Integrante con voz de la Junta de Coordinación Política

Presidenta de la Comisión de Justicia

Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública

Vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad

Vocal de la Comisión de La Juventud, Cultura Física y Deporte

¿Cuántos años tiene Yeraldine Bonilla?

No se tiene información del año de nacimiento de Yeraldine Bonilla, por lo que no se conoce su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Yeraldine Bonilla?

La fecha de cumpleaños de Yeraldine Bonilla es el 30 de octubre, por lo que su signo zodiacal es el de Escorpio.

Yeraldine Bonilla (Redes Sociales)

¿Yeraldine Bonilla tiene hijos?

Asimismo, Yeraldine Bonilla es madre de una niña de once años llamada Melanny.

¿Quién es el esposo Yeraldine Bonilla?

Sin embargo, Yeraldine Bonilla mantiene su vida amorosa lejos del ojo público, por lo que no se conoce la identidad de su esposo.

¿Qué estudió Yeraldine Bonilla?

Yeraldine Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Yeraldine Bonilla?

Antes de ser nombrada como nueva secretaría de Gobierno en Sinaloa, Yeraldine Bonilla se desempeñó como:

Diputada local por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa

Encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa

Titular de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa

Yeraldine Bonilla (Especial)

Rubén Rocha nombra secretaria de Gobierno de Sinaloa a Yeraldine Bonilla

Durante un acto celebrado en el Palacio de Gobierno el viernes 24 de octubre de 2025, el mandatario Rubén Rocha tomó protesta de ley a Yeraldine Bonilla como nueva secretaria general de Gobierno.

Yeraldine Bonilla fue designada en ese cargo en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez fue nombrado titular de la Secretaría de Economía, tras la salida de Ricardo Velarde Cárdenas.

“Ha sido un gran honor servir a Sinaloa desde el Congreso del Estado, donde gracias a la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores tuve la oportunidad de presidir la Mesa Directiva en dos ocasiones y trabajar siempre por el bienestar de las familias sinaloenses”

Con este nombramiento, Yeraldine Bonilla tendrá la facultad de coordinar la política interior del gobierno, además de mantener el diálogo con los distintos sectores sociales y políticos.