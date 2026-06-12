La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumenta que las acciones del magisterio van más encaminadas a “regresar al pasado”, con plazas que ellos mismos quieren dar.

Sin embargo, Sheinbaum explicó que a su punto de visto lo que pide la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no representa a todos los maestros, por eso ella pide un censo directo con la base trabajadora.

Claudia Sheinbaum dice que la CNTE quiere volver a elegir las plazas

La presidenta fue cuestionada en la mañanera del pueblo de hoy 12 de junio de 2026, sobre la huelga nacional de la CNTE que sigue activa pese a mesas de diálogo por casi una semana.

Ante ello, Claudia Sheinbaum fue puntual explicando que a su particular punto de vista, el objetivo de la CNTE es “regresar al pasado” con sindicatos que deciden a quiénes les dan las plazas.

La mandataria explicó que en “la mayoría” de los estados hay democracia sindical para elegir a los representantes de las secciones educativas, lo que ha llevado a diversidad de líderes.

Sin embargo, argumentó que lo que la CNTE busca es que sea el sindicato junto con el gobierno quiénes elijan a quiénes se dan las plazas, la movilidad de los docentes, entre otras acciones.

Ante ello, Sheinbaum no solo dijo ser creyente de que “no todas y todos los maestros” quieren eso, sino que ese esquema del pasado “se prestó a mucha corrupción”.

“La CNTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados (...) decidir las plazas, la movilidad y la verdad es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros porque eso se prestó a mucha corrupción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, explicó que por ello, sugirieron a la CNTE la opción de hacer censo directo con los maestros que están frente a los salones de clase, pero la Coordinadora también rechazó esto.

“Dijimos que no sea lo que diga la presidenta, la SEP o ustedes, entonces vamos a consultarlo y tampoco están de acuerdo con eso (...) ¿Qué caso tiene el diálogo si se tienen manteniendo la misma posición?”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum dice que la CNTE no acciona como acuerda con el gobierno federal

La presidenta de México argumentó que la CNTE quiere volver “al pasado” donde había corrupción para las plazas, y además explicó que la Coordinadora no ha cumplido con sus dichos al gobierno federal.

Ante la huelga nacional que persiste, así como el plantón del Centro Histórico de la CDMX, Sheinbaum dijo que no habrá “represión” ante sus manifestaciones, pese a que ellos no cumplen su palabra.

Esto debido a que, asegura, la CNTE ha quedado en hechos en las mesas de diálogo, pero al salir cometen actos que dijeron no realizarían.