El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado reveló la propuesta entregada a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para desaparecer la USICAMM.

“Esta es la propuesta que le hicimos hoy a las y los representantes de la CNTE para lograr la reforma a la USICAMM en este mismo año”. Mario Delgado, titular de la SEP

Tal como explica en el oficio compartido, se planteó con los maestros de la CNTE establecer una ruta que incluiría una mesa para presentar un nuevo esquema.

La propuesta de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) ya había sido abordada anteriormente como recordó Mario Delgado.

Mario Delgado revela propuesta ofrecida a la CNTE para desaparecer la USICAMM

En redes sociales, Mario Delgado compartió la propuesta hecha a los representantes de la CNTE en las mesas de este miércoles 3 de junio, para desaparecer la USICAMM.

Mario Delgado revela propuesta para la CNTE que desaparecería la USICAMM (Captura de pantalla)

Acorde con el oficio, se planteó la siguiente ruta para establecer un nuevo esquema de ingreso y promoción de los maestros.

Se plantearía una iniciativa de reforma el 15 de junio, mediante una mesa plural, mientras que del 16 de junio al 20 de julio, se hará un análisis de la situación actual, que abarca:

Marco jurídico previo a la reforma de 2013

Artículo 3 y 123 de la Constitución

Derechos laborales

Mecanismos de promoción e ingreso

Escalafón y promoción horizontal

Norma general y leyes estatales

Bilateralidad

Transparencia

Formación continua

Mientras que del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de iniciativa que se someterá a consulta con el magisterio del 18 de julio al 31 de agosto.

Mario Delgado estima fecha para presentar iniciativa para esquema sustituto de USICAMM

Asimismo, la iniciativa de proyecto que sustituiría la USICAMM, en caso de que los maestros de la CNTE acepten el acuerdo, sería presentada ante el Congreso.

De acuerdo con el escrito de Mario Delgado, la iniciativa con el nuevo esquema sería presentado ante alguna de las Cámaras el 14 de septiembre.

El oficio finaliza reiterando la disposición de la SEP y las instituciones para concretar la desaparición de la USICAMM, por lo que llaman a la CNTE a continuar con el diálogo.