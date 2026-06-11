La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) confirmó que siguen sin acuerdos, por lo que evaluarán las protestas que realizarán el día de la inauguración Mundial 2026.

Derivado de esto, en punto de las 20:00 horas, la CNTE realizará una Asamblea Nacional para decidir su plan de acción para sus siguientes protestas, que podrían terminar en el Estadio Banorte.

Tras siete horas de negociaciones con autoridades federales, la comitiva de la CNTE anunció que las resoluciones propuestas para sus demandas no son suficientes, por lo que no se llegaron a acuerdos.

Desde hace varios meses los integrantes de la coordinadora habían manifestado que podrían evitar que “el balón rodara” este jueves 11 de junio, sin embargo, la Secretaría de Gobernación espera una respuesta positiva.

CNTE definirá acciones sobre protestas en el Estadio Banorte el día de la inauguración del Mundial 2026

Maestros de la CNTE decidirán en punto de las 20:00 horas, en su Asamblea Nacional, el plan de acción de sus protestas, que abarcaría el Estadio Banorte y su plantón en el Zócalo capitalino.

Asimismo, la secretaria de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, declaró que se escucharán y votarán las propuestas -sin dar detalles- durante esta noche en la Asamblea Nacional.

Al respecto, la representante señaló que hay información que debe ser discutida entre los diferentes contingentes y los secretarios generales de la CNTE, aunque la respuesta del gobierno no fue clara.

Hasta el momento de la salida de los maestros de las mesas de diálogo, la CNTE planteaba que las protestas para el día de la inauguración del Mundial 2026 se mantenían.

🔴 ¡No hay acuerdo con el gobierno! La CNTE no sede, movilizaciones de mañana sigue en pie



Tras 6 horas de mesa de negociación con autoridades federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que se realizaron ofrecimientos, pero que será la Asamblea… pic.twitter.com/eJbD1NvuDR — Político MX (@politicomx) June 11, 2026

CNTE concluye reunión de más de siete horas con autoridades sin acuerdos

Tras casi siete horas de negociaciones con autoridades federales, la comitiva salió de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y anunciaron que las respuestas son insuficientes para sus demandas.

De acuerdo con lo dado a conocer por medios, en su salida de la Secretaría de Gobernación, los maestros gritaron que no había acuerdos y se dirigirían a su sede en la Ciudad de México (CDMX) para la asamblea.

Ante esto, la Segob hizo un llamado al magisterio durante una conferencia de prensa, en la que también informaron que esperan la contrapropuesta de la CNTE, confiando en el camino del acuerdo.

Los maestros de la CNTE adelantaron que el gobierno dio respuesta a algunas de sus demandas, sin embargo, no dieron solución a la demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.