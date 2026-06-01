La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este 1 de junio de 2026 una huelga nacional en la CDMX y varios estados del país, tras fracasar las mesas de diálogo con el gobierno federal.

Maestros de la CNTE marcharon desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bloqueó su acceso, lo que derivó en plantones en calles como 5 de Mayo y Tacuba.

La CNTE advirtió que podría “boicotear” el Mundial 2026 si no hay voluntad política.

“Estamos esperando voluntad política (...) tuvieron todo este año para encontrar una alternativa”. Luis Alberto López, secretario de la Sección 22 de la CNTE.

Inicia huelga nacional de la CNTE en CDMX; advierten “boicot” al Mundial 2026

Pese a que la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE estuvo en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras autoridades en CDMX, no se logró un acuerdo y ahora ya se inició la huelga nacional, tal como lo advirtieron.

Según reportes en distintos medios de comunicación, la huelga nacional de la CNTE ya inició hoy 1 de junio de 2026 con salida en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

El plan del magisterio se mantiene pese a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX impidió su pasó al Zócalo a colocar su plantón, lo que los llevó a hacerlo en la calle 5 de mayo en el Centro Histórico.

Asimismo, se ha anunciado que integrantes de la CNTE están colocando un nuevo plantón en la calle Tacuba.

Plantón de la Sección 22 de la CNTE en la CDMX. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Por otra parte, en la huelga rumbo al Zócalo, la CNTE ha mostrado carteles donde aseguran que harán “boicot” al Mundial 2026, mismo que inicia en México el próximo 11 de junio.

Integrantes del magisterio han argumentado que pueden extender la huelga nacional y los plantones en la CDMX, sino se les atienden sus demandas. Mientras que la SSC de la CDMX ha reforzado el resguardo para ingresar a la plancha del Zócalo.

CNTE detendrá huelga nacional solo si hay “voluntad política”

La CNTE inició su huelga nacional y amenaza con “boicot” al Mundial 2026, advirtiendo que solo la “voluntad política” del gobierno federal detendrá la marcha de hoy y los plantones ya instalados.

Luis Alberto López, secretario de la Sección 22 de la CNTE argumentó a Azucena Uresti que el gobierno tuvo un año para dar alternativas a lo prometido por Claudia Sheinbaum sobre la Ley ISSSTE cuando estuvo en campaña.