En el km 024+600 de la autopista México-Cuernavaca se registra un caos durante la tarde del 10 de junio de 2026, debido a un bloqueo realizado por normalistas en la caseta Tlalpan.

Alrededor de las 15:12 horas se informó que la circulación en dirección a Cuernavaca fue liberada, mientras que el bloqueo permanece en dirección CDMX.

En su comunicado, las autoridades de la Capufe recomendaron como alternativa vial tomar la Carretera Federal. Por su parte, autoridades alertaron que normalistas intentan ingresar explosivos a CDMX.

Normalistas bloquean caseta Tlalpan (Captura de pantalla )

Autoridades dialogan con normalistas para abrir la México-Cuernavaca

Cerca de las 14:10 horas del 10 de junio se reportó la presencia de normalistas cerca de la autopista México-Cuernavaca, con la intención de bloquear la caseta Tlalpan.

Al lugar arribaron autoridades del gobierno para dialogar con alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en un intento por abrir la carretera en ambos sentidos.

En videos que ya circulan en redes sociales, se muestra a normalistas encapuchados colocar barreras viales en la caseta Tlalpan para impedir el paso de automovilistas.

El bloqueo de estudiantes en la México-Cuernavaca se registra a unas horas de celebrarse el partido inaugural del México vs Sudáfrica como parte del Mundial 2026.

Caos en la México-Cuernavaca: normalistas bloquean caseta Tlalpan (Especial)

Normalistas intentan ingresar a la CDMX con explosivos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se tiene conocimiento de que estudiantes normalistas de Ayotzinapa “pretenden ingresar a la CDMX, con dispositivos y objetos explosivos”.

Indicó que, a fin de evitar actos violentos en el Mundial 2026, se desplegó un operativo especial de revisión a autobuses de transporte de pasajeros en la caseta México-Cuernavaca.

“Tenemos un dispositivo de seguridad y vialidad en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses que trasladan a estudiantes normalistas del estado de Guerrero por esta vía”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana,