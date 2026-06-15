Clara Brugada encabezó labores de limpieza en el Centro Histórico de la CDMX tras el retiro del plantón de la CNTE, acompañada por su gabinete y empresarios locales.

La jefa de Gobierno de la CDMX destacó que estas acciones buscan recuperar espacios públicos y garantizar seguridad y orden para comerciantes y visitantes frente a las protestas de la CNTE.

En paralelo, Clara Brugada celebró la participación ciudadana en actividades del Mundial 2026, con más de 500 mil asistentes en eventos deportivos y culturales, consolidando a la capital como una de las principales sedes mundialistas.

Clara Brugada destaca participación ciudadana durante el Mundial 2026

En un video difundido en redes sociales, Clara Brugada agradeció la participación de miles de personas en las actividades organizadas alrededor del Mundial 2026.

La jefa de gobierno señaló que la CDMX vive un momento destacado como sede internacional, gracias a la respuesta obtenida en espacios deportivos, culturales y recreativos.

FIFA Fan Fest del Zócalo (@MexicoCity26 / X)

De acuerdo con las cifras compartidas, más de 500 mil personas han participado en eventos realizados en el estadio, el Fan Fest del Zócalo y festivales futboleros.

Clara Brugada afirmó que estos resultados reflejan la capacidad organizativa de la ciudad y consolidan su posición como una de las principales sedes mundialistas.

Asimismo, informó que continuarán los tequios comunitarios en calles recuperadas del Centro Histórico para fortalecer la imagen urbana y promover la convivencia.

La jefa de Gobierno también invitó a la población a participar en actividades culturales complementarias, entre ellas proyecciones especiales y un videomapping en Bellas Artes.

Además, recordó que el Centro Histórico cuenta actualmente con 7 mil luminarias renovadas y una ruta de electromovilidad para facilitar los desplazamientos.

Las autoridades prevén mantener las acciones de recuperación urbana durante las próximas semanas, combinando limpieza, actividades culturales y eventos relacionados con el Mundial 2026.