Ava Chávez le dio a México su medalla de oro número 100 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras coronarse en la prueba individual de los 200 metros libres de natación.

Con una marca de 1:59.65 minutos, la nadadora de Chihuahua se subió a lo más alto del podio en Santo Domingo 2026, en una muestra más del dominio de la delegación mexicana en el medallero general.

Atleta: Ava Chávez

País: México

Disciplina: Natación

Prueba: 200 metros libres

Lugar: Primer lugar

Tiempo: 1:59.65

Ava Chávez ganó la medalla de oro 100 para México (@COM_Mexico)

Así ganó Ava Chávez la medalla de oro número 100 para México en Santo Domingo 2026

Ava Chávez tuvo un gran cierre en la prueba de 200 metros estilo libre femenil de natación, para sumar un tiempo oficial de 1:59.65 minutos en el primer lugar de la competencia, y llevarse la medalla de oro.

La medalla de oro de Chávez fue la número 100 para México en la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México llegó a 100 medallas de oro en Santo Domingo 2026 (@conade)

Una gran participación de Ava Chávez en Santo Domingo 2026

La participación de Ava Chávez en Santo Domingo 2026 ha sido muy destacada, pues además del oro que consiguió este sábado, ya tenía dos preseas en su poder.

Ava Chávez ganó la medalla de oro histórica del relevo femenil 4x200 metros libres junto a Aranza López, Susana Hernández y Celia Pulido.

Antes, Chávez demostró se colgó la medalla de bronce en los 200 metros combinado individual.