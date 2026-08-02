Michoacán ha registrado una serie de bloqueos y quema de vehículos la tarde del 1 de agosto de 2026, luego de que se llevaran operativos en Los Reyes y Peribán.

Según confirmó Omar García Harfuch, integrantes de un grupo criminal realizaron los bloqueos en respuesta a la detención de Alfonso “N”, identificado como el líder del Cártel de Los Reyes.

Bloqueos en Michoacán (Especial)

En la zona, personal de la Guardia Civil mantiene labores de vigilancia para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y liberar las vías de comunicación.

Bloqueos en Michoacán (Especial)

Estas 5 vialidades permanecen bloqueadas por grupos criminales en Michoacán

El C5 de Michoacán informó que, a causa de la presencia de integrantes del Cártel de los Reyes, se mantienen los siguientes 5 bloqueos a la circulación en el estado:

Tramo carretero Jacona–Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo) Carretera Los Reyes–Peribán, en la desviación a Imbarácuaro (municipio de Los Reyes) Carretera Los Reyes–Peribán, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles (municipio de Peribán) Carretera Los Reyes–Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro (municipio de Los Reyes) Carretera Uruapan–Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán (municipio de Peribán)

Bloqueos en Michoacán (Especial)

Detención de “Poncho La Quiringua” desató bloqueos en Michoacán

El Gabinete de Seguridad confirmó que un grupo de élite del Ejército Mexicano detuvo a Francisco “N”, alias Poncho La Quiringua, señalado como presunto líder del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos.

El detenido tiene una orden de arresto por los delitos de privación ilegal de libertad y motín; además, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su detención Gabinete de Seguridad

De forma extraoficial, se informó sobre la detención de Luis Enrique N, conocido como El R5 o El Wicho, presunto líder de Cárteles Unidos, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares.