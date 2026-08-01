BBVA se cayó por segundo día consecutivo: usuarios reportan fallas en la app hoy sábado 1 de agosto, así como problemas al realizar transferencias.

En redes sociales, los cuentahabientas reportan problemas para ingresar o en las transferencias realizadas el viernes 31 de julio, ya que no se reflejarían en sus respectivas cuentas.

Al respecto, BBVA ha atendido las quejas de los internautas en sus redes sociales, sin embargo, no ha dado respuesta a los problemas que se mantienen por segundo día.

Se cayó BBVA hoy 1 de agosto: reportan fallas en la app por segundo día

De acuerdo con la página Downdetector, la app de BBVA sigue con fallas después de la caída del viernes 31 de julio; los problemas se han mantenido desde la mañana de hoy sábado 1 de agosto.

Si bien el pico de reportes se mantiene a las 18:00 horas del 31 de julio, las fallas de la app BBVA se mantuvieron durante la madrugada, mañana y siguen vigentes, así como en su banca móvil.

Al respecto, BBVA ha señalado a usuarios en sucursales que la falla podría mantenerse hasta 72 horas, debido a un problema intermitente del sistema, sin embargo, expresan su indignación por no poder hacer movimientos.

Por lo mismo, cuentahabientes han pedido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) su intervención ante la falta de respuesta por la caída de BBVA.

¿Se cayó BBVA hoy en México? Reportan fallas en la app por segundo día (Captura de pantalla)

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