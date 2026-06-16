Maestros de la CNTE se alistan para una nueva jornada de protestas en el corazón de la capital, pues según reportes de Grupo Fórmula, los contingentes comenzarán a movilizarse a partir de las 10 de la mañana, lo que provocará cierres y lentitud vehicular en Paseo de la Reforma.

Las afectaciones se suman a semanas de huelga nacional del CNTE del magisterio disidente, que mantiene plantones y bloqueos intermitentes en distintas zonas de CDMX.

CNTE regresa a Paseo de la Reforma: nueva movilización este 16 de junio genera caos vial en CDMX

La CNTE continúa presionando por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, la derogación de la Reforma Educativa de 2019 y mejores condiciones laborales, entre otras demandas históricas, por lo que se movilizará este 16 de junio sobre Paseo de la Reforma.

La CNTE se alista para comenzar a movilizarse a las 10 de la mañana. Se esperan afectaciones a la circulación vehicular sobre Paseo de la Reforma.🚗🔺



📹: Ulises Soriano pic.twitter.com/Ze4gs7HC78 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 16, 2026

Esta movilización ocurre en medio de un paro que ya acumula varias semanas, con acciones que han incluido bloqueos en Reforma, Eje Central y otras arterias principales, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, buscar rutas alternas y evitar la zona del Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico.

Los docentes han instalado campamentos con lonas y mantas en las inmediaciones, donde se observan consignas y preparación para la marcha. La Coordinadora ha advertido que mantendrá las acciones hasta obtener soluciones de fondo por parte del gobierno.

Maestros y maestras de la CNTE bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli (Galo Cañas Rodríguez)

¿La CNTE se retira del Centro Histórico? Así están las inmediaciones del Zócalo (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Vecinos y conductores ya reportan complicaciones en la circulación, y se espera que el contingente avance hacia el Zócalo o puntos clave del primer cuadro, como ha ocurrido en jornadas anteriores.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Tránsito de CDMX para conocer alternativas viales en tiempo real. Esta nueva movilización de la CNTE en Paseo de la Reforma subraya la persistencia del conflicto magisterial en el país.