La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) mantiene la manifestación rumbo al Estadio Banorte en el marco del Mundial 2026, pero pide al gremio no caer en provocaciones.

El magisterio decidió retirarse luego de llegar a las orillas del Estadio Banorte y encontrarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX impidiéndoles ingresar a las instalaciones.

CNTE llega al Estadio Banorte y pide al gremio evitar provocaciones

Un día más de huelga nacional de la CNTE se vivió hoy 11 de junio rumbo al Mundial 2026, ante la falta de respuestas del gobierno federal a sus peticiones.

Sin embargo, a pesar de que la huelga nacional del magisterio siguió su rumbo a las inmediaciones del Estadio Banorte, se encontraron imposibilitados a ingresar a las instalaciones.

Evidencia mostró que aunque la CNTE sí realizó su manifestación con marcha de a pie, al encontrarse con el cerco de la SSC de la CDMX a las orillas del Estadio Banorte, pidieron al gremio no caer en provocaciones.

Incluso, se mostró que algunos integrantes de la CNTE sacaron a presuntos maestros que se les unieron con el rostro cubierto, acusando que no eran docentes.

A estas labores de querer que el nombre de la CNTE no volviera a ser calificado como violento, el magisterio pedía a sus agremiados “compactar más la seguridad” para evitar que externos ingresaran a sus contingentes.

Desde la mañana de hoy, la CNTE sostuvo que su manifestación iba a ser pacífica y que incluso evitarían llevar banderas con palos, para evitar confrontaciones.

🚨La CNTE llega casi al cruce con División del Norte en Tlalpan.



Se encuentran con una valla humana. Detrás está el cerco de la policía.



Llama a sus integrantes a evitar la confrontación.



🗞️📹Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/FBJ2UqSZ2v — Azucena Uresti (@azucenau) June 11, 2026

CNTE termina su manifestación en el marco del Mundial 2026

La CNTE decidió terminar con su manifestación del Mundial 2026, luego de que se les imposibilitó el acceso al Estadio Banorte.

Al iniciar el partido de México contra Sudáfrica a la 1:00 pm, la CNTE comenzó a deshacer su contingente y con un megáfono confirmaron que sus movilizaciones seguirán.

Es así que las secciones de la CNTE regresaron a su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, mismas a las que se les informó estar atentos a la Asamblea Representativa donde se informará sobre las manifestación de mañana 12 de junio de 2026.