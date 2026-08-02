Una intensa lluvia con granizo azotó la CDMX la tarde-noche del sábado 1 de agosto de 2026, generando inundaciones, encharcamientos severos y acumulación de hielo en vialidades de distintas alcaldías, principalmente del norte y oriente capitalino.

La tormenta, acompañada de granizo, se concentró entre las 19:00 y 21:00 horas aproximadamente, y la cual Afectó de manera notable a alcaldías como:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

En imágenes compartidas en redes sociales, puede verse cómo las calles de la CDMX se cubrieron de una capa blanca de hielo mezclada con agua tras la intensa lluvia, dificultando el paso de vehículos y peatones.

Una fuerte tormenta con granizo azotó la alcaldía Iztacalco causando afectaciones en vías como el Eje 5 oriente. (CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

Una fuerte tormenta con granizo azotó la alcaldía Iztacalco causando afectaciones en vías como el Eje 5 oriente. (CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

CDMX activa alerta Naranja y revelan afectaciones al transporte público tras intensa lluvia

Una tormenta con granizo sorprendoó a la CDMX durante el pasado sábado 1 de agosto, provocando encharcamientos y afectaciones en distintas alcaldías.

Imágenes difundidas en redes sociales y por agencias como Cuartoscuro, muestran avenidas de la CDMX anegadas, autobuses y autos avanzando con dificultad, así como personas caminando entre el agua y el granizo.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en las demarcaciones más golpeadas y la Alerta Amarilla en el resto de la CDMX.

Una fuerte tormenta con granizo azotó la alcaldía Iztacalco causando afectaciones en vías como el Eje 5 oriente. (CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

Una fuerte tormenta con granizo azotó la alcaldía Iztacalco causando afectaciones en vías como el Eje 5 oriente. (CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

Asimismo, se reportaron retrasos e interrupciones parciales en el Metro como en las líneas 3 y 5, con servicio provisional en algunos tramos y hubo complicaciones en el transporte público de superficie.

En colonias de CDMX como Lindavista y Agrícola Oriental, el granizo llegó a cubrir casi por completo el pavimento, generando un paisaje inusual para la temporada.

La tormenta con granizo también impactó la zona metropolitana del Estado de México con inundaciones en municipios como Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, por lo que las autoridades movilizaron equipos de emergencia para atender puntos críticos y pidieron a la población extremar precauciones, evitar zonas inundadas y atender las recomendaciones oficiales.