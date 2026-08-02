Durante la tarde de este sábado 1 de agosto se reportaron lluvias intensas y caída de granizó que cubrió las calles en varias zonas de la Ciudad de México.

Debido a estas condiciones climáticas, los sistemas de transporte público como el Metro, Metrobús y el Cablebús han tenido que reducir su velocidad o suspender operaciones temporalmente para garantizar la seguridad.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante la acumulación de hielo y el riesgo de encharcamientos severos.

Servicio en Metro, Cablebús y Metrobús se ve afectado tras intensas lluvias y caída de granizo

Las tormentas y la caída de granizo registradas este sábado 1 de agosto han generado diversas afectaciones y retrasos en los principales sistemas de transporte público de la CDMX.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Línea 5: Es la más afectada debido a la caída de un árbol en la zona de vías, lo que obligó a establecer un servicio provisional de Pantitlán a La Raza.

Actualmente no hay servicio de trenes en el tramo de La Raza a Politécnico; para mitigar el impacto, se coordinó el apoyo de unidades de RTP para el traslado de los usuarios en ese segmento mientras el personal retira el obstáculo.

Marcha de seguridad: Se ha implementado una reducción de velocidad en los trenes de las Líneas 2, 8, 9, 12, A y B debido a la persistencia de las lluvias

Tormenta severa con granizó afectó diversas zonas de la CDMX (@AdrianRubalcava / X )

Metrobús

Se informó que las unidades de todas las líneas están disminuyendo su velocidad de operación por la presencia de lluvia y granizo.

Si bien no se han detallado estaciones o puntos específicos con mayores afectaciones dentro del sistema Metrobús, las zonas donde se prevén las mayores complicaciones de movilidad y posibles inundaciones viales son:

Las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, donde se ha registrado caída de granizo y lluvias fuertes.

La alcaldía Gustavo A. Madero, donde se observan varios centímetros de espesor de granizo en diversos puntos.

Cablebús

En la Línea 1, las autoridades iniciaron el desembarque de personas debido a una tormenta eléctrica en la zona norte, suspendiendo el servicio hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Tormenta severa con granizó afectó diversas zonas de la CDMX (@MICablebusCDMX / X )

Movilidad y Vialidades

Existe una alta probabilidad de encharcamientos severos e inundaciones en vías principales, especialmente en las alcaldías bajo alerta naranja: Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se han reportado calles inundadas en Iztacalco y encharcamientos en colonias de Iztapalapa.

La acumulación de hielo en el asfalto, particularmente en el centro y norte de la CDMX, representa un riesgo serio para la movilidad.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia mínima de medio metro con otros vehículos para evitar accidentes por el pavimento resbaladizo.

Tormenta severa con granizó afectó diversas zonas de la CDMX (Tomada de video)

Se activa alerta Naranja y Amarilla en la CDMX por lluvias intensas y caída de granizo

Para este sábado 1 de agosto, las autoridades de la Ciudad de México han activado dos niveles de alerta debido a la persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo:

Alerta Naranja

Se activó para las demarcaciones donde se prevén las afectaciones más severas, con acumulaciones de agua estimadas entre 30 y 49 mm y presencia constante de granizo. Las alcaldías bajo esta alerta son:

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Tormenta severa con granizó afectó diversas zonas de la CDMX (@SGIRPC_CDMX / X )

Alerta Amarilla

Se mantiene en el resto del territorio capitalino por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 mm y posible granizada. Incluye las siguientes 12 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

El periodo de alertamiento principal se estableció para la tarde y noche de este sábado, específicamente entre las 18:30/19:10 y las 21:00 horas.

Las autoridades advirtieron sobre la formación de encharcamientos, corrientes de agua en calles, así como la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a la intensidad de la tormenta.

Se sugiere a la población retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.