Durante la tarde de este sábado 1 de agosto se reportaron lluvias intensas y caída de granizó que cubrió las calles en varias zonas de la Ciudad de México.
Debido a estas condiciones climáticas, los sistemas de transporte público como el Metro, Metrobús y el Cablebús han tenido que reducir su velocidad o suspender operaciones temporalmente para garantizar la seguridad.
Se recomienda a la población extremar precauciones ante la acumulación de hielo y el riesgo de encharcamientos severos.
Servicio en Metro, Cablebús y Metrobús se ve afectado tras intensas lluvias y caída de granizo
Las tormentas y la caída de granizo registradas este sábado 1 de agosto han generado diversas afectaciones y retrasos en los principales sistemas de transporte público de la CDMX.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Línea 5: Es la más afectada debido a la caída de un árbol en la zona de vías, lo que obligó a establecer un servicio provisional de Pantitlán a La Raza.
Actualmente no hay servicio de trenes en el tramo de La Raza a Politécnico; para mitigar el impacto, se coordinó el apoyo de unidades de RTP para el traslado de los usuarios en ese segmento mientras el personal retira el obstáculo.
Marcha de seguridad: Se ha implementado una reducción de velocidad en los trenes de las Líneas 2, 8, 9, 12, A y B debido a la persistencia de las lluvias
Metrobús
Se informó que las unidades de todas las líneas están disminuyendo su velocidad de operación por la presencia de lluvia y granizo.
Si bien no se han detallado estaciones o puntos específicos con mayores afectaciones dentro del sistema Metrobús, las zonas donde se prevén las mayores complicaciones de movilidad y posibles inundaciones viales son:
- Las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, donde se ha registrado caída de granizo y lluvias fuertes.
- La alcaldía Gustavo A. Madero, donde se observan varios centímetros de espesor de granizo en diversos puntos.
Cablebús
En la Línea 1, las autoridades iniciaron el desembarque de personas debido a una tormenta eléctrica en la zona norte, suspendiendo el servicio hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.
Movilidad y Vialidades
Existe una alta probabilidad de encharcamientos severos e inundaciones en vías principales, especialmente en las alcaldías bajo alerta naranja: Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Se han reportado calles inundadas en Iztacalco y encharcamientos en colonias de Iztapalapa.
La acumulación de hielo en el asfalto, particularmente en el centro y norte de la CDMX, representa un riesgo serio para la movilidad.
Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia mínima de medio metro con otros vehículos para evitar accidentes por el pavimento resbaladizo.
Se activa alerta Naranja y Amarilla en la CDMX por lluvias intensas y caída de granizo
Para este sábado 1 de agosto, las autoridades de la Ciudad de México han activado dos niveles de alerta debido a la persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo:
Alerta Naranja
Se activó para las demarcaciones donde se prevén las afectaciones más severas, con acumulaciones de agua estimadas entre 30 y 49 mm y presencia constante de granizo. Las alcaldías bajo esta alerta son:
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Alerta Amarilla
Se mantiene en el resto del territorio capitalino por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 mm y posible granizada. Incluye las siguientes 12 alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
El periodo de alertamiento principal se estableció para la tarde y noche de este sábado, específicamente entre las 18:30/19:10 y las 21:00 horas.
Las autoridades advirtieron sobre la formación de encharcamientos, corrientes de agua en calles, así como la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a la intensidad de la tormenta.
Se sugiere a la población retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.