Los gigantes de futbol serán reubicados en Chapultepec luego de haber sido derribados durante una de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Así lo compartió el CEO de Host City del Fan Fest en Ciudad de México (CDMX), Michel Bauer, quien resaltó que volverán a ser colocadas luego de haber resultado afectadas.

Sin embargo, las esculturas que originalmente estaban en Paseo de la Reforma no regresarán a esta vía y, en su lugar, estarán en el Bosque de Chapultepec.

De Reforma a Chapultepec: los gigantes de futbol volverán a ser expuestos tras marcha de la CNTE

De acuerdo con Michel Bauer, los gigantes de futbol fueron restauradas tras los daños que sufrieron durante una marcha de la CNTE en Paseo de la Reforma.

Ahora, tras su restauración, serán puestas en exhibición pero no regresarán a Reforma y, en su lugar, se instalarán en el Bosque de Chapultepec.

Según el CEO de Host City, el lugar que será favorable para su exposición debido a la gran afluencia que visitan la Aldea Global.

“Ya los tenemos listos para regresar sí y pensamos que un lugar también muy favorable para esto es el mismo bosque de Chapultepec” Michel Bauer

Gigantes de fútbol en Reforma (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Michel Bauer reiteró que prefirieron poner las 6 esculturas que se rescataron de Reforma en el Bosque de Chapultepec para una mejor exposición.

Además, consideró que esto va a “acabar de redondear” la Aldea Global.