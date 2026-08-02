Toluca vs Necaxa chocan en la Jornada 3 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.
Toluca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Toluca 2-1 Necaxa es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX, que se jugará en Cel Estadio Nemesio Diez.
Pronóstico: Toluca 2-1 Necaxa
Toluca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Necaxa en el torneo de Apertura 2026.
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Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Jesús Angulo
- Delanteros: Alexis Vega y Jorge Díaz Price
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Raúl Martínez y Carlos Vargas
- Mediocampistas: Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli y Juan Pablo Torres
- Delanteros: Julián Carranza, Javier Ruiz y Ricardo Monreal
Toluca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Toluca vs Necaxa cierran la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX, el domingo 2 de agosto a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y TUDN