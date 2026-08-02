Toluca vs Necaxa chocan en la Jornada 3 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.

Toluca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Toluca 2-1 Necaxa es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX, que se jugará en Cel Estadio Nemesio Diez.

Pronóstico: Toluca 2-1 Necaxa

Toluca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Necaxa en el torneo de Apertura 2026.

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Jesús Angulo

Delanteros: Alexis Vega y Jorge Díaz Price

Toluca vuelve a su cancha para recibir a Necaxa (Brandon / MEXSPORT)

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Raúl Martínez y Carlos Vargas

Mediocampistas: Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli y Juan Pablo Torres

Delanteros: Julián Carranza, Javier Ruiz y Ricardo Monreal

Necaxa ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX (Alex Avalos / Alex Avalos)

Toluca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Toluca vs Necaxa cierran la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX, el domingo 2 de agosto a las 19 horas por TUDN y ViX.