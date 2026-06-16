Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron bloqueos en puntos estratégicos de la CDMX justo cuando miles de aficionados colombianos arribaban para los festejos previos al partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Los cierres de la CNTE afectaron Paseo de la Reforma, Insurgentes, la Zona Rosa y Melchor Ocampo, generando caos vial en una de las zonas más transitadas de la CDMX.

La protesta de la CNTE en Paseo de la Reforma impactó directamente a los seguidores de Colombia y Uzbekistán, quienes buscaban llegar a los eventos deportivos.

🛑 #ATENCIÓN | Miembros de la #CNTE inician bloqueos en los cuatro puntos de Reforma hacia el centro histórico, las laterales de Insurgentes, Zona Rosa y Melchor Ocampo mientras llegan más aficionados de la selección cafetalera para los festejos previos al partido contra… pic.twitter.com/Ba1K7WsOey — @diario24horas (@diario24horas) June 16, 2026

En breve más información...