Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), asegura que la celebración del Mundial 2026 fue un impulso para realizar cerca de 2 mil obras públicas para el bienestar de la población.

“La CDMX cumplió con la gran tarea de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en un contexto complejo”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Brugada afirmó que “se logró hacer historia” en la CDMX y cumplir con la gran tarea de preparar una ciudad eficiente para que miles de personas disfruten el Mundial 2026.

Preparación del Mundial 2026 detonó 2 mil obras en CDMX, destaca Clara Brugada

Clara Brugada detalló que el Mundial 2026 funcionó como un “acelerador” para la realización y cumplimiento de más de 2 mil obras públicas en la CDMX, que se realizaron en los últimos meses.

Clara Brugada atribuye al Mundial 2026 impulso para realizar 2 mil obras en CDMX (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Brugada señaló que no solo se hicieron en favor del Mundial 2026, sino que fueron diseñadas para el beneficio de la ciudadanía y para mejorar su calidad de vida, aprovechando la coyuntura del evento.

Pese a las críticas que ha recibido su gobierno, Clara Brugada aseguró que las obras realizadas forman parte de un esfuerzo por recuperar la belleza y la alegría de la CDMX.

Asimismo, la jefa de Gobierno de la CDMX aplaudió la coordinación y el trabajo conjunto con el gobierno federal, que dio como resultado una gran inauguración del Mundial 2026 en México.

De acuerdo con Clara Brugada, más de 500 mil personas se movilizaron en la CDMX durante la jornada inaugural, ya fuera al Estadio Banorte, al Fan Fest del Zócalo o a alguno de los 18 festivales futboleros.