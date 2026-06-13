La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) va a mantenerse en huelga nacional, debido a que sus bases rechazaron la opción de levantar el paro.

“Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo” Sección 22 de la CNTE

De acuerdo con lo informado por la sección 22 del magisterio disidente, durante una consulta se determinó con un margen estrecho de diferencia, que se mantengan las acciones de protesta.

Sin embargo, aún está por definirse en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) a celebrarse hoy mismo 13 de junio, la resolución final de todas las secciones que se han sumado a la huelga nacional.

Sección 22 de la CNTE no levantará paro nacional

El 25 de mayo de 2026 la CNTE inició un paro nacional de labores, como parte de una jornada de lucha convocada por varias de sus secciones en distintos estados del país.

El 13 de junio de 2026, la Sección 22 de la CNTE Huajuapan informó que celebró una consulta realizada entre sus bases, arrojando como resultado el rechazo el receso de la huelga nacional.

"Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo, manteniendo vigente la exigencia de atención y solución a las demandas centrales del movimiento" Sección 22 de la CNTE

Por medio de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, indicó que el resultado fue por un margen estrecho, por lo que se ratificó la continuidad de la jornada de lucha.

La Asamblea Estatal Permanente avaló los resultados de la consulta, confirmando que el magisterio democrático considera que aún no existen respuestas satisfactorias a las demandas centrales.

La sesión se recesó a la 01:36 horas del sábado 13 de junio, tras ratificar la decisión de mantener el paro nacional y continuar con las movilizaciones en Oaxaca y Ciudad de México (CDMX).

CNTE (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

CNTE realizará Asamblea Nacional Representativa para definir futuro del paro

Pese a que la Sección 22 de la CNTE Huajuapan ya rechazó el receso de la huelga nacional, el 13 de junio de 2026 se llevará a cabo la Asamblea Nacional Representativa en CDMX.

La reunión está programada para el mediodía y en ella se definirá si se mantiene el plantón en el Zócalo capitalino o si se endurecen las protestas a 13 días de paro y bloqueos.

El reporte de la dirigencia señaló que la cancelación de una mesa de negociación con las secciones capitalinas incrementó la tensión al no existir acuerdos con el gobierno federal.