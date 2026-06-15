Pese a que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió mantener la huelga nacional, inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) comenzaron a ser liberadas.

A semanas de haber iniciado la protesta, la presencia de la CNTE en el Centro Histórico ha disminuido significativamente, ya que sus integrantes levantaron sus tiendas y se han retirado del campamento.

CNTE mantiene presencia en el Zócalo pese a que algunos miembros se han retirado

Calles aledañas a la plancha del Zócalo comienzan a despejarse debido a que algunos miembros de la CNTE se han retirado del campamento que mantenían desde el pasado 1 de junio.

¿La CNTE se retira del Centro Histórico? Así están las inmediaciones del Zócalo (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

En redes sociales, circulan videos que muestran a militantes de la CNTE doblando lonas y retirando sus casas de campaña. Sin embargo, esto no significa que el grupo se retire por completo.

Pese a que el gobierno federal ha declarado que ya no dialogará con la CNTE, sino con los maestros directamente, la coordinadora mantendrá sus protestas y movilizaciones en la CDMX.

Comerciantes de la zona señalaron que la reducción del plantón representa un alivio para sus actividades, ya que durante varias semanas reportaron graves afectaciones por el campamento y los bloqueos.

Cabe mencionar que, ante el retiro parcial de la CNTE en el Zócalo, el gobierno de la CDMX aprovechó para hacer una limpieza en calle Madero, jornada encabezada por la jefa de gobierno Clara Brugada.