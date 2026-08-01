América vs Santos: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX.

América vs Santos se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Santos
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
América vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El domingo 2 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos América vs Santos.
América vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El partido América vs Santos iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: América vs Santos
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan América y Santos a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?
América empató con Atlante en la Jornada 2 de la Liga MX por 1-1.
Santos, por su parte, perdió 1-0 ante Atlas, por lo que buscará los tres puntos en la Jornada 3.