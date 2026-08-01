América vs Santos se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

  • Partido: América vs Santos
  • Fase: Jornada 3 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El domingo 2 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos América vs Santos.

América vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido América vs Santos iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.

  • Partido: América vs Santos
  • Fase: Jornada 3 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
América vs Santos: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX.
América vs Santos: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. (Brandon / Brandon)

¿Cómo llegan América y Santos a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?

América empató con Atlante en la Jornada 2 de la Liga MX por 1-1.

Santos, por su parte, perdió 1-0 ante Atlas, por lo que buscará los tres puntos en la Jornada 3.